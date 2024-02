ATP Santiago | Luciano Darderi | “Vittoria importante | voglio migliorare ancora la mia classifica”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una partita decisamente lottata per. L’italo-argentino (n.80 del ranking) ha iniziato con un successo la sua avventura nell’ATP250 di(Cile). Inserito in tabellone grazie a una wild card,ha replicato lo stesso esito della Finale dell’ATP250 di Cordoba (Argentina), visto il nome dell’avversario battuto, Facundo Bagnis (n.148 ATP). Tuttavia, l’incontro sulla terra rossa cilena è stato assai più lottato di quello nel torneo argentino. 7-6 (4) 6-7 (6) 7-5 (5) lo score in favore di, dopo oltre 3 ore e 23 minuti di partita, non sfruttando due match-point nel secondo tie-break del confronto. “È stata una partita molto lottata. Le condizioni rispetto a Cordoba qui sono molto diverse e Bagnis ha giocato in maniera incredibile. Sono contento di aver vinto perché ...