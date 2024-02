Atalanta | storie di incroci Da Sartori a Orsolini | il Bologna fa il pieno di ex

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ha lasciato Bergamo un anno e mezzo fa per sposare il progetto, con il compito di fare ripercorrere il percorso di crescita compiuto dal Chievo prima e dai nerazzurri poi, ai rossoblù. Alzi la mano chi avrebbe scommesso di vedere ritornare Giovannia Bergamo domenica con ilin grado di guardare l’da pari a pari e nel ruolo di big di questa serie A. Per farlo, si è affidato pure a uno dei suoi fedelissimi: Remo Freuler, pure lui, ex nerazzurro, uno che quel tipo di percorso l’aveva già compiuto con Gasperini. Dalla salvezza a un passo dalla semifinale di Champions. Ma l’intuizione migliore è stata quella maturata insieme con Marco Di Vaio: mettere ilnelle mani di Thiago Motta, l’uomo in grado di trasformare in oro ogni acquisto e di trovare un ruolo da ...

