Vallo | inchiesta ricoveri falsi | ventidue gli indagati

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un’che promette di smascherare molti lati oscuri relativi all’Ospedale didella Lucania. Sarebbero benle persone coinvolte, tra medici e privati cittadini, nell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica didella Lucania. Come riportato anche in prima pagina dal quotidiano “La Città”, oggi in edicola, le accuse relative alle indagini vanno dalla truffa aggravata al falso in atto pubblico e ideologico. Secondo l’ipotesi avanzata dalla Procura, infatti, la truffa si baserebbe su presunti, orchestrati per ottenere rimborsi dall’ASL grazie a prescrizioni che attestavano condizioni di reale necessità. L’vede coinvolti, tra gli altri, un medico cardiologo originario di Pagani, il direttore sanitario e il ...