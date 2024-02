Tragedia sui binari | ragazzo di 16 anni travolto da un treno | circolazione bloccata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) 16enne investito dal: “Si stava sbrigando per andare a scuola”. Una terribile notizia ha destabilizzato la cronaca italiana questa mattina. Siamo a Felizzano, in provincia di Alessandria, dove unminorenne ha perso la vita in un incidente ferroviario. L’evento si è verificato alle 7:15 di questa mattina, martedì 27 febbraio 2024, quando il giovane è stato colpito da unin partenza sulla linea che collega Torino a Genova. >> Dramma in autostrada, schianto choc tra più mezzi: soccorsi sul posto Chiaramente l’incidente ha causato notevoli ritardi, fino a 120 minuti, per i treni Regionali e Intercity che percorrono quella tratta. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Testimoni hanno riferito che il giovane, ospite di una comunità per minori e privo di documenti al momento ...