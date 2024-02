“Sta col famoso al centro dello scandalo” Oriana Marzoli | il gossip dopo Daniele Dal Moro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il mondo delè in subbuglio in queste ore perché potrebbe essere nata una nuova coppia vip alquanto interessante. Lei è, che avrebbe trovato un nuovo fidanzato. Si è parlato tantissimo in questi mesi del tira e molla conDal, ma ora con quest’ultimo le cose sarebbero andate definitivamente male e la giovane avrebbe già trovato consolazione altrove. Messa da parte la storia conè stata adesso beccata con colui che potrebbe essere il nuovo fidanzato. L’uomo è diventato celebre perché è stato coinvolto nelle vicende sentimentali di Ilary Blasi, proprio in occasione della fase di separazione dall’ex Francesco Totti. Quindi, si starebbero incastrando tanti fattori decisamente ...