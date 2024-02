Sistema moda Italia e Confindustria Taranto | accordo per il rilancio del settore Convegno a Martina Franca

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 27 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso daassieme per affrontare la transizione, nelle sue diverse declinazioni: economica, ecologica, ambientale, produttiva. Potrebbe riassumersi così il senso dell’siglato fra le due realtà e presentato in un apposito momento di confronto tenuto nei giorni scorsi a. Grazie al sostegno assicurato in tal senso da, le aziende deltessile,e abbigliamento potranno infatti usufruire, per i prossimi tre anni, del cosiddetto “completo inquadramento” aderendo anche a Smi e potendo così godere dei molteplici ...