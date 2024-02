Proteste per Navalny in Russia il 17 marzo Il Cremlino | “Conseguenze legali per chi viola la legge”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Leonid Volkov, amico e collaboratore di Alexei, si è detto convinto che una protesta indetta per il 17, giorno finale delle elezioni presidenziali russe, sarebbe "l'ultimo testamento" del dissidente. La risposta del portavoce di Putin: "Conseguenzeper coloro che in qualche modo reagiscono a queste chiamate".

Kvaratskhelia ha protestato animatamente al momento del cambio in Napoli-Barça: confronto duro con Calzona, possibili provvedimenti disciplinari come multa e ... (napolipiu)

Il 26 e il 27 febbraio la scuola primaria Baracca ad Asti sarà chiusa 2 giorni per una rottura all’impianto di cui mancano i pezzi di ricambio. L'articolo Non ... (orizzontescuola)

Ucraina: Casa Bianca contraria a inviare truppe. Il Cremlino: “Non è nell’interesse dell’Occidente”: Il dissidente russo Leonid Volkov, amico e collaboratore di Alexei Navalny, si è detto convinto che una protesta indetta per il 17 marzo, giorno finale delle elezioni presidenziali russe, sarebbe ...firenzepost

La protesta degli agricoltori a Bari, sit-in in Consiglio regionale: La protesta si è concentrata davanti alla sede del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile, a Bari. Circa 500 agricoltori sono giunti nel capoluogo pugliese per contestare le richieste di ...baritoday

Empoli in Azione, la proposta: "Uno studentato diffuso nel circondario": Nei mesi scorsi in varie città italiane molti studenti hanno portato avanti Proteste, piantando tende davanti ai rettorati, per sensibilizzare la politica contro il caro affitti dei posti letto che ...gonews