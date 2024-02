Ole Anderson è morto nella notte | il toccante ricordo di Ric Flair

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il leggendario Oleè scomparsoall’età di 81 anni. La notizia è arrivata al grande pubblico tramite Rickyn, che ha ricordato la figura importantissima di Ole sul proprio profilo social. La WWE ha dedicato adla puntata di Raw, mostrando una grafica commemorativa ad inizio show per l’ex lottatore, attivo dal 1967 al 1990.ha segnato la storia del wrestling in diverse federazioni, vincendo praticamente tutto in NWA, Georgia Championship Wrestling, approdando anche in WCW negli ultimi anni di carriera e prendendo parte alla storica formazione originale dei Four Horsemen insieme a Ric, Tully Blanchard, Arne JJ Dillon. Proprio il Nature Boy ha voluto ricordare Ole su X, con un messaggio ...