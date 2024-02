Muschio Selvaggio | il Tribunale accoglie il ricorso di Luis Sal | Fedez potrebbe essere costretto a vendergli il podcast

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nonostantesia attualmente condotto dae da Mr.Marra rimane di proprietà al 50% diSal che proprio in queste settimane sta combattendo inper ottenerlo. La giudice Amina Simonetti, con un’ordinanza del 23 febbraio, ha accolto ildello youtuber per sequestro giudiziario delle quote della società Doom gestita dalla mamma di. Ecco cosa si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa diSal: “Ildi Milano decide su: è diSal. La giudice ha difatti integralmente accolto ilper sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di ...

Ferragni e Fedez, la "profezia" di Fabrizio Corona: «Nessuna possibilità che tornino insieme. Ecco la strategia di Chiara per il divorzio»: «Ma io mi concentrerei anche su come si sta muovendo lui - continua l'ex paparazzo -. Fedez si interessa di politica, a Muschio Selvaggio ospita un certo tipo di persone, si occupa di casi di ...leggo