Mar Rosso | gli Houthi danneggiano i cavi sottomarini per comunicazioni tra Europa e Asia “Raid anche con la tregua a Gaza”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 - Non solo navi cargo nel mirino degli: i ribelli yemeniti hanno messo fuori uso quattrodi comunicazionetra l'Arabia Saudita e Gibuti, procurando interruzioni nelleglobali Internet tra. Il sabotaggio dei militari filo-iraniani sta procurando non pochi problemi ai Paesi del Golfo e all'India, sottolinea il sito israeliano Globes. E continuano gli assalti alle navi cargo collegate a Israele che passano per il Mar: il Comando centrale dell'esercito statunitense (Centcom) ha reso noto di aver distrutto tre navisenza equipaggio, due missili da crociera antinave pronti al lancio e un drone. Danneggiati itra ...