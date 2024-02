Maltempo | bloccati in auto per la frana a Massarosa In Garfagnana tre famiglie isolate

(Di martedì 27 febbraio 2024) Quella trascorsa è stata una nottata intensa per i vigili del fuoco del comando di Lucca. Auna squadra del distaccamento di Viareggio è intervenuta in via Sarzanese Sud (Ss 439), all'altezza del bivio per il ristorante Chandelle, per unadi grosse dimensioni che ha ostruito completamente la carreggiata. Sul posto è intervenuto anche l'assessore, la protezione civile del Comune, i carabinieri di Viareggio e l'Anas. La viabilità è stata ripristinata attorno alle 7.30. Sempre a, in via Pietra a Padule, la squadra di Viareggio è intervenuta per un'altrache ha coinvolto un'vettura con due persone a bordo che sono rimaste bloccate all'interno, ma non sono rimaste ferite. La strada era completamente ostruita e la viabilità è stata ripristinata attorno alle 5. ...

