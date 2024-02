Lecco-Como | derby senza compromessi Probabili formazioni e le ultime

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Il pareggio non serve a nessuno: il, ultimo in classifica, deve vincere per tentare di salvarsi mentre alservono i tre punti per rimanere agganciato al gruppo promozione diretta. Due punti di vista antitetici ma obiettivi identici alla vigili deldel Lario che questa sera (inizio alle 20.30) metterà di fronte le squadre divise da una rivalità orgogliosamente evidenziata da entrambi i rami del lago più chic d’Italia. Al Rigamonti-Ceppi sold-out da parecchie settimane sono attesi almeno 800 tifosi comaschi che partiranno insieme dal Lariofiere di Erba scortati dalle forze dell’ordine: molti rimarranno a casa visto che la richiesta dei biglietti era almeno il doppio dl consentito. Blucelesti Ilè reduce dallo 0-0 con la Ternana, risultato che ha ...

Calcio Lecco in lutto per la scomparsa di Josè Maria La Cagnina: Anche il calcio lecchese piange la scomparsa di Josè Maria La Cagnina, attaccante di origini argentine che ha vestito la maglia bluceleste per due stagioni

