La vittoria di Todde e del ' campo largo' in Sardegna | Conte | Giornata storica Schlein | Cambia il vento

(Di martedì 27 febbraio 2024) «Laha scelto la nostra Alessandra. E’ la prima presidente di regione del M5s, la prima donna alla guida della. E’ unaindimenticabile» . Lo afferma il leader dei 5 stelle Giuseppe. «I cittadini sardi - prosegue- hanno chiuso la porta a Meloni e soci e l’hanno aperta all’alternativa. L’aria èta. Non si vince sempre con l'arroganza...

(Agenzia Vista) Cagliari, 27 febbraio 2024 Nel video de L'Unione Sarda la segretaria del Pd, Elly Schlein , canta "Bella ciao" in strada a Cagliari con la ... (iltempo)

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Palleggi per festeggiare la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna . Il leader del M5S Giuseppe Conte , amante del calcetto tanto ... (calcioweb.eu)

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno pubblicato due video sui social per festeggiare la vittoria di Alessandra Todde alle Elezioni regionali in Sardegna . ... (ilfattoquotidiano)

Regionali, effetto Todde in Abruzzo Il centro sinistra ci crede più di prima: TERAMO – La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna, seppur al termine di un tira e molla che è durato l’intera giornata di ieri, ha ovviamente galvanizzato il centro-sinistra abruzzese in vista del ...ekuonews

Elezioni Sardegna, vince Alessandra Todde: è la prima governatrice M5S: Sardegna, 27 febbraio 2024- E’ una sfida che si chiude al fotofinish con la vittoria di Alessandra Todde che la candidata del centrosinistra annuncia nel corso di una breve conferenza stampa: “Sono la ...ilfaroonline

Elezioni Sardegna, miracolo Todde. Il centrodestra sotto choc. Schlein: “Meloni e Salvini sconfitti”. Conte: “Avanti con compagni affidabili”: «Uno squillo di tromba» dice Elly Schlein, la segretaria Dem che ora commenta così la vittoria di Alessandra Todde alle Regionali in Sardegna: dopo un testa a testa durato tutto il giorno la candidata ...laprovinciapavese.gelocal