Ippica trotto General Job vince il Premio Finarium

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nel Clou dell’ippodromo ‘Cesare Meli’Job, con Simioli, controlla gli avversari in 1.15 sui 2020 metri eilGreat (montepremi euro 9.350). Oggi invece si terrà un convegno di sette corse aldalle 14,10 incentrato sul memorialFausto Branchini. I favoriti: 1 corsa: Fly Wise As e Foreman Fior. 2 corsa: Etrusco Cla, Eleonora Grif ed Eltyme. 3 corsa: Fernandez d’Oro, Faith and Hope e Furetto Jet. 4 corsa: Ecuador Cr, Ermes Gar ed Ercole Key. 5 corsa: Diva delle Badie, Carlitos Francis e Vandalo Gio. 6 corsa: Valente Fb, Dioniso e Fun Quick. 7 corsa: Dance With Me, Colorado Bi e Danilo Ag.