In Africa l' ictus è tra le prime tre cause di morte

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - Nel 75% dei Paesi dell'subsahariana l'è tra ledi decesso, con un tasso di mortalità 5 volte più alto rispetto ai Paesi occidentali. Una situazione causata sia da una crescente predominanza di malattie croniche e non trasmissibili, tra le quali la patologia cerebro-vascolare, sia da insufficienti conoscenze riguardo prevenzione e trattamento. Per questo ISA-AII (l'Associazione Italiana), con il suo gruppo ISA, ha dato il via a un progetto di cooperazione internazionale a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, che prevede la formazione di 4 medici congolesi in 3 diverse strutture italiane, l'Ospedale Sant'Anna di Como, il Policlinico Umberto I di Roma e l'Università dell'Aquila, per la durata di 6 mesi ciascuno. L'obiettivo del ...

