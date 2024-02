F1 | i precedenti della Ferrari nel GP del Bahrain Sakhir è storicamente amica del Cavallino Rampante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sabato 2 marzo 2024 si disputerà la 20ma edizione del Gran Premio deldi F1. Sarà però la 21ma corsa valevole per il Mondiale a tenersi a. Non bisogna dimenticare come nel 2020 l’autodromo mediorientale abbia organizzato un double header, imbastendo un estemporaneo GP disul singolare outer track. Laha un eccellente rapporto con questo appuntamento, avendolo conquistato 7 volte. La Scuderia di Maranello è il team più vincente in assoluto ine le sue affermazioni sono spalmate in un arco temporale di diciotto anni. La prima è datata 2004 (Michael Schumacher), l’ultima 2022 (Charles Leclerc). Complessivamente, sono cinque i piloti capaci di primeggiare a bordo di una monoposto marchiata con il. Felipe Massa e ...