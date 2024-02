Chiara Ferragni rimette la fede ma la nasconde male Il dettaglio che solleva il dubbio | «Separazione finta con Fedez?»

Ferragni e il «rapimento digitale» del figlio: l’account non è creato da lei. La psicoterapeuta: «Rischio altissimo»: «Un rapimento digitale», così lo definisce la psicoterapeuta Emilia Sannini. È quello del figlio dei Ferragnez. Su Instagram è presente un account che porta ...ilgazzettino

Ferragnez: like, vuoto e giornaloni: Non so se vi sia giunta voce che tira aria di separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Forse sì, perché sui giornaloni e nei talkoni non si parla d’altro, si passa dalla nuova controffensiva di Zelens ...ilfattoquotidiano

Perché improvvisamente vogliamo vestirci tutti western: Da Beyoncé a David Beckham, dalle Kardashian a Emily Ratajkowski: non occorre essere per forza in Texas per sentirsi come a un rodeo. L'estetica western, infatti, imperversa tra le star, alle sfilate, ...vanityfair