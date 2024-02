Alessandra Mussolini aggredita a bastonate a Strasburgo Da un uomo incappucciato

(Di martedì 27 febbraio 2024)è statainsultata e bastonata in strada a, nella tarda serata di lunedì 26 febbraio 2024.è europarlamentare Fi del Ppe. Ad aggredirla per strada undi mezza etàche si appoggiava ad una stampella o a un bastone L'articolo proviene da Firenze Post.

