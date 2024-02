Schiaffi alla sua alunna | guai per la maestra | arriva la punizione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 febbraio 2024)suain arrivo per la: inevitabilenei suoi confronti Una vicenda che ha scatenato delle vere e proprie polemiche in quel di San Vero Milis (provincia di Oristano). Per un certo periodo, infatti, in città non si parlava d’altro se non di un terrificante episodio che ha visto come protagoniste una bambina e la sua. Quest’ultima, però, è la colpevole di quanto stiamo per raccontarvi. Stiamo parlando di Marisa Francescangela, appunto insegnante, accusata di aver schiaffeggiato una suadi dieci anni. Schiaffosua(Pixabay Foto) Cityrumors.itNelle ultime ore èta l’inevitabile sospensione per la docente che insegna nella scuola ...