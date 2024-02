Pagelle slalom Palisades Tahoe | Strasser spreca e Feller ringrazia Noel e Haugan solidi | Vinatzer rimonta | Sala crolla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024)Domenica 25 febbraio MANUEL9: dopo anni nei quali mancava le vittorie sia per demeriti propri, che per risultati altrui, quest’anno vince anche quando non è impeccabile. Meglio nella seconda manche, ma senza l’aiuto dinon ce l’avrebbe fatta oggi. La Coppa disi avvicina… CLEMENT7.5: prova solida per il francese, efficace in entrambe le manche. Prosegue tra alti e bassi. Oggi è stato un alto, senza dubbio. LINUS7: una media tra l’ottima prima manche e il pessimo finale della seconda. Dilapida un ampio margine e vede sfuggirgli dalle mani una vittoria che avrebbe meritato. Sci alpino,vince anche a ...