La Carrarese prende uno schiaffo ma ne restituisce cinque Altra vittoria pesante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Carrara, 25 febbraio 2024 – Lasubito unoma poi ne rifilaal Sestri Levante. Ospiti in vantaggio già al 4’ su “frittata” combinata da Capezzi con un retropassaggio corto per Bleve. Fossati viene steso in area e Pane realizza il rigore. Lala ribalta in soli 3 minuti dal 15’ al 17. Prima segna capitan Imperiale rindo un tiro respinto di Di Gennaro e poi è Candiano a farsi autogol su cross insidioso di Cicconi. Le cose per i liguri si complicano ulteriormente al 35’ quando Podda viene espulso per un fallaccio su Palmieri. In dieci gli ospiti fanno comunque paura prima del riposo con un’inzuccata da angolo di Pane. Nella ripresa, però, non c’è più partita. Gli azzurri rischiano una sola volta su tiro di Candiano ma poi segnano a raffica. ...