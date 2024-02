Florenzi | 'Il vero Milan è quello di stasera | Leao ha dato tutto Ecco cosa dobbiamo migliorare'

Milan Florenzi: «Contro il Rennes dovremo essere attenti»: Le parole di Alessandro Florenzi, terzino del Milan ... Noi dovremmo partire da squadra vera, senza avere timore per la partenza che avranno. Anzi, dovremo mettere in campo molta cattiveria e partire ...calcionews24

Rennes-Milan, Kalulu e Tomori in gruppo. Pioli: "Non è ancora fatta": Le ultime di formazione e le voci degli allenatori in vista della sfida valida per il ritorno dei playoff di Europa League ...corrieredellosport

Calcio: Europa League. Florenzi "Con il Rennes importante partir bene": noi dovremo rispondere da squadra vera, senza timori, con cattiveria e convinzione per far sì che la partita si metta come vogliamo noi". Con queste parole, ai microfoni di Milan Tv, l'esterno ...sport.tiscali