"Violenza a Pisa, Piantedosi non può essere cittadino onorario di Avellino"

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota di Roberto Montefusco, Coordinatore provinciale Sinistra Italiana: “Labrutale e gratuita che si è abbattuta sui giovanissimi manifestanti diha indignato ormai l’intero Paese. E’ evidente che questo episodio si inserisce in un contesto sempre più pesante e preoccupante di repressione del dissenso, di insofferenza per qualunque forma di opposizione politica e, ancor prima, sociale, al Governo guidato da Giorgia Meloni. Le parole, di chiara condanna e di evidente preoccupazione per quanto sta accadendo, che il Presidente della Repubblica Mattarella ha voluto rivolgere al Ministro dell’Interno, rappresentano un fatto inedito nella vicenda politica e istituzionale italiana. Ci chiediamo davvero come si possa pensare di assegnare al Ministrola ...