Verissimo | Ilona Staller choc | “Mio figlio Ludwig nel tunnel della droga | era aggressivo | mi dava percosse perché voleva i soldi”

(Di domenica 25 febbraio 2024), nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina, è stata ospite di Silvia Toffanin nell’odierno appuntamento con. L’ex attrice porn*grafica e politica ha raccontato il dolore vissuto a causadipendenza del primogenitodalle sostanze: “Mio, che io adoro, da piccolo ha avuto dei problemi“, ha iniziato a spiegare, che ha aggiunto: E’ stato trasportato illegalmente in America quando aveva un anno e mezzo. Era il 1993 e ricordo che quando sono venuti a prenderlo a casa mia, essendo il 23 di dicembre, c’era un grandissimo albero di Natale che avevo fatto ed era pieno di regali. E’ venuto il papà dicendo che lo portava allo zoo e invece dopo ventiquattro ore era già espatriato. Quindi non ho più trovato il ...

Ilona Staller, l'appello in lacrime al figlio in tv: "Smetti di drogarti. Sei giovane e bello": Preferisco saperlo in vita in un altro paese piuttosto che sotto terra a Roma". A Verissimo Ilona lancia un appello al suo Ludwig in lacrime, guardando dritto in camera: "Vivi la tua vita, perché sei ...today

Ilona Staller: "Per colpa di mio figlio sono finita in ospedale": Ilona Staller sta vivendo un periodo piuttosto difficile per via del figlio Ludwing, avuto nel 1992 dall'ex marito Jeff Koons. "Io sono finita in ospedale per lui - ha raccontato Cicciolina a ...corrieredellosport

Enzo Iacchetti ricorda Maurizio Costanzo: «La sua scomparsa mi ha distrutto, sembra ci sia ancora. Se gli piacevi sfondava le porte per te»: Enzo Iacchetti torna a Verissimo per ricordare l'amico Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio 2023. «Mi adorava, mi ha adorato subito. Non avevo molto materiale, ma impazziva per le mie ...ilmessaggero