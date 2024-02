TS – “Gol Lucca non Ã¨ mai da annullare In Inghilterra ci ridono dietro”

Balzaretti: "Gol Lucca non è mai da annullare. In Inghilterra ci ridono dietro"

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 25 febbraio 2024) 2024-02-25 01:37:15 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: GENOVA – “Contatto-De Winter? Non è mai da, il ragazzo va in contrasto, è un episodio un po’ dubbio. Se si annulla questo gol diventa complicato giocare a calcio, il ragazzo va a contatto insieme, chiaramente prende anche un po’ piede di De Winter, ma è esattamente un contrasto“. Lo ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Federico Balzaretti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il gol annullato a Lorenzoper un presunto fallo sul difensore del Genoa De Winter. Lo sfogo di Balzaretti “Vanno insieme sul pallone, questi non sono falli. Ce ne sono 500 di questi contatti, non si può intervenire per ogni cosa, facciamo arbitrare gli arbitri tranquillamente. Non metto in discussione nulla, ma non si ...