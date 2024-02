Triathlon | Coppa del Mondo 2024 | terzo posto per l’Italia nella staffetta mista a Napier

Roma per la prima volta ospita la Coppa del Mondo di Triathlon

(Di domenica 25 febbraio 2024)perprima tappa stagionale delladeldi. In Nuova Zelanda, a, il quartetto azzurro comda Nicola Azzano, Ilaria Zane, Alessio Crociani e Sharon Spimi, che ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è salito sul gradino più basso del podiocon il crono di 1:13.57. Meglio hanno fatto solo Australia, vittoriosa in 1:13.36, e Portogallo, secondo in 1:13.44. “È stato fantastico. Abbiamo dimostrato che la squadra può fare grandi cose. Abbiamo tutti creduto nel podio dall’inizio alla fine e sono veramente orgogliosa della prova dei miei compagni” ha dichiarato a caldo Zane. SportFace.

