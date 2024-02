Tennistavolo Apuania | rush finale per raggiungere la testa del girone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Rincorsa al primo posto nel, per la formazione di B2 dellanel campionato nazionale di categoria,D. Nelle ultime due giornate (seconda la terza di ritorno) i gialloazzurri hanno collezionato altrettanti successi, imponendosi tra le mura amiche e fuori casa. All’ombra delle Apuane i carraresi si sbarazzano del Perugia con un secco 5-0 con due punti di Matteo Petriccioli (3-0, 3-0), due di Edoardo Cremente (3-0, 3-0) e uno di Luca Della Rosa (3-0). A Cesenatico si impongono 3-5 in casa dell’Alfieri Romagna con tre punti di Luca Della Rosa (0-3, 0-3, 1-3) e due di Edoardo Cremente (1-3, 3-1, 0-3), nessun punto per Giacomo Betti (3-0, 3-0). La classifica: Villa d’Oro Modena 20;Carrara 18; Città dei Ragazzi Modena 14; Prato, Alfieri Romagna e Perugia 8; Genova ...