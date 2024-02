Sardegna | affluenza in crescita Il post di Truzzu manda in tilt la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Oggi circa un milione e mezzo di elettori è chiamato al voto per la scelta del governatore e per il rinnovo del consiglio regionale della. I seggi sono aperti fino alle 22 mentre lo spoglio inizierà alle 7 di lunedì 26 febbraio. I candidati presidente sono quattro: Paoloper il centrodestra con 9 liste (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Partito sardo d'Azione, Riformatori sardi, Alleanza-Partito Liberale,al centro 20Venti, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi); Alessandra Todde per il Campo largo a trazione M5s-Pd con 10 liste (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Progressisti, Alleanza Verdi, Uniti per Alessandra Todde,Futura, Partito Socialista-Sardi in Europa, Fortza Paris, Demos, Orizzonte Comune); Renato Soru per la ...