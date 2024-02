Rugby | Garbisi e il palo che fa male | “Non abbiamo vinto per il mio errore | non ci sono scuse”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’Italia ha pareggiato con la Francia per 13-13 nel match valido per il Sei Nazioni. Gli azzurri hanno recuperato dal 10-0 iniziale contro i Galletti a Lille e in pieno recupero hanno anche avuto l’occasione per vincere la partita in terra transalpina, ma la sfortuna non ha assistito la nostra Nazionale in occasione di un calcio di punizione. L’ovale è infatti caduto dal sostegno, Alessandrolo ha dovuto riposizionare in tutta fretta visto che mancavano pochi secondi allo scadere, ha calciato e l’ovale si è infranto sul. Alessandroha manifestato la propria delusione ai microfondi di Sky: “Mancavano 6-7 secondi, il pallone è caduto. Sapevo che non avevo tempo, ho dovuto fare in fretta, non ci: dovevo solo metterlo dentro. Mi dispiace, la squadra è statra fantastica, la ...