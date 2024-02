Provocazioni sexy | l' oroscopo di Branko | chi vivrà una giornata bollente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ecco "Le stelle di", l'segno per segno di oggi, domenica 25 febbraio Ariete Qualcuno vi considera degli incoscienti, per quel vostro modo di agire senza pensare, per l'irruenza, le stelle, invece, giudicano il vostro segno coraggioso, sempre proteso in avanti. Sappiamo bene la fatica che compie il seme prima di spuntare dalla terra in primavera, allo stesso modo voi siete stati messi alla prova fin dall'infanzia. Questa è adesso la vostra forza, lanciatevi sotto la Luna piena, anche in amore. Toro Secondo giorno di Luna piena, bellissima per l'amore e anche per le iniziative professionali e di affari, procura facilitazioni e favorisce un buon rapporto con il pubblico. Sarebbe utile un viaggio domenicale insieme alle persone che vi sanno corrispondere, adesso voi avete proprio bisogno di parlare e di essere compresi. È la Luna più ...