Nel salotto della Maremma Lollobrigida | governo unito | Solo un intoppo in 16 mesi Renzi ironizza sui Melonez

Nel salotto della Maremma: Ilva, nucleare e... terme. Mezzo governo va in ritiro per superare le polemiche

(Di domenica 25 febbraio 2024) dall’inviato SATURNIA (Grosseto) "Unproblema all’interno del Consiglio dei ministri in 16è un unicum nella storia repubblicana". È il ministro dell’Agricoltura, Francesco, a dare il la di buon mattino al verbodistensione governativa, mantradue giornina dei ministri meloniani che si alternano al forummasseria invernale targata Bruno Vespa, cercando ognuno di minimizzare gli screzi in terra sarda tra FdI e Lega e le scintille romane sullo stop al terzo mandato. Nell’aria impastata di zolfo e profumi spruzzati sul collo nel resort di Saturnia, dove i bigpolitica si mescolano con i turisti nordeuropei in accappatoio e ciabatte, anche ieri si sono alternati sul palco volti noti ...