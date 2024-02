L’Italia | in casa come in trasferta | è particolarmente sotto l’attenzione del mondo

Putin, 'l'Italia ci è sempre stata vicina, da voi come a casa' - Ultima ora - Ansa.it

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non è una questione di forma, ma di buona e mirata sostanza, il fatto che ieri si sono svolte alcune riunioni, una nella UE e una in videoconferenza fuori della stessa. È stata basata a Kyiv, e a esse hanno partecipato alcune alte cariche del Paese. In ordine non casuale, hanno visto la Premier Meloni in veste di presidente del G7, il primo nella capitale ucraina e non è stato un caso a guida italiana. La Presidente italiana è stata in buona compagnia, solo per citare uno dei protagonisti, la Commissario Von der Leyen. Se fosse esistita ancora qualche perplessità negli osservatori fuori dai confini della UE, la suonata a quattro mani eseguita dalla Signora Premier insieme alla Signora Commissario dovrebbe essere servita a sgombrare il campo da ogni ombra di dubbio. Altrettanto sarà valsa la partecipazione alla riunione dell’Ecofin a Gent, in Belgio, del Ministro per l’ Economia ...