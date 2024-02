Lecce | D’Aversa | «Dobbiamo resettare e dimenticare»

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roberto, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la pesante sconfitta contro l’Inter Roberto, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la pesante sconfitta contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «Partita di stasera da. Nel primo tempo e fino all’occasione avuta, i ragazzi hanno giocato alla pari con una grande squadra. Quando abbiamo concesso gli altri 2 gol, la partita è finita. Contenere questa Inter non è semplice, il rammarico è solo per questo. L’Inter sta dimostrando il suo valore non solo nel campionato italiano, ma anche europeo. Orae guardare alle prossime partite, con squadre più abbordabili per noi» TIFOSI – «I tifosi sono stati encomiabili, ci hanno spinto ...

