(Di domenica 25 febbraio 2024) All’origine della contesa ci sono le rivelazioni dello stesso, nel libro di memorie «Spare», dove ha ammesso di avere assunto cocaina, marijuana e funghi allucinogeni: in base alle leggi americane gli avrebbero dovuto negare il visto

Harry è entrato «illegalmente» negli Stati Uniti L’udienza a Washington e l’affondo di Trump: DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - Il terreno (americano) comincia a scottare sotto i piedi di Harry: nei giorni scorsi hanno preso il via, in un tribunale di Washington, le udienze per stabilire se ...corriere

Lazio, Kane rialza il Bayern: doppietta al Lipsa, a cui non basta Sesko: Harry Kane rialza il Bayern Monaco, che batte 2-1 il Lipsia in casa e resta a -8 dal Bayer Leverkusen primo in classifica dopo 23 giornate di campionato nella Bundesliga.calciomercato

Doppietta di Kane, il Bayern Monaco batte il Lipsia al 92' e resta a -8 dal Leverkusen: I bavaresi soffrono, ma alla fine riescono a rialzare la testa dopo tre ko di fila. Decisivo, ancora una volta, il centravanti inglese, arrivato a quota 27 ...repubblica