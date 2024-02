Flop biosfera, un guasto tecnico rovina il debutto: niente suoni, poi si spegne. Oggi secondo tentativo

(Di domenica 25 febbraio 2024) PESARO Colpo di scena e show rimandato di un giorno. Sfera bagnata, sfera fortunata? Il proverbio non vale per la prima delladella Vita, iconico e interattivo simbolo di Pesaro 2024....

Inaugurazione Flop, la biosfera si illumina ma resta muta: Tuttavia, l'evento tanto atteso, previsto per oggi in piazza del Popolo, è stato rimandato a domani, domenica 25 febbraio, alle ore 18. La decisione è stata presa a seguito di un guasto all'audio ...viverepesaro

Pesaro Capitale della Cultura: la biosfera si accende, ma la musica non parte. Flop davanti a 3mila persone, inaugurazione rimandata: Delusione per i tanti cittadini: ma domenica alle 18 si torna in Piazza del Popolo per ripetere l’evento. Il sindaco: “Diciamo che avete visto un’anteprima. Ci metto la faccia io: è una questione tecn ...msn