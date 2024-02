Dueville Lite in famiglia | accoltellato un ragazzo di 22 anni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 25 febbraio 2024) Drammaticainculminata con l’accoltellamento di undi 22ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza. L’aggressione, su cui stanno svolgendo indagini i Carabinieri, è avvenuta in un’abitazione di via 2 Giugno a. Sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi. I medici del Suem arrivati sul posto hanno stabilizzato il giovane che è stato trasportato in ospedale. Al momento si procede con l’accusa di tentato omicidio.