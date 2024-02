Crolla mentre ritira il premio | atleta keniano morto dopo la corsa in montagna del Camerun

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Era in testa allaindel, la più antica competizione atletica internazionale dell’Africa. Poi ha accusato un primo malessere, che lo ha costretto a fermarsi per pochi minuti. Non sembrava essere nulla di grave, tanto che il 33enne Charles Kipsang Kipkorir ha ripreso a correre. È collassato una seconda volta proprio sul traguardo, ma in quel momento nulla ancora faceva presagire al peggio. Infatti, il corridore del Kenya si è presentare perre il suo. Lì èto a terra nuovamente: è stato portato d’urgenza all’ospedale dove èpochi minuti, probabilmente per un infarto. “Non possiamo dire esattamente cosa sia successo. Stava bene. Stava benela gara. Potremmo credere che si tratti ...