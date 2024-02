(Di domenica 25 febbraio 2024) La situazione è estremamente complicata, arrivano i provvedimenti: ilcambia guida tecnica per non rischiare di retrocedere. La sc...

Bari, 16 feb. - (Adnkronos) - "Rimuovere questo sistema di tetti di spesa che apparentemente tendono a limitare la Sanità privata. In realtà servono solo per ... (ilgiornaleditalia)

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano , che ha partecipato nel Teatro Piccinni di Bari al convegno ''Un grande impegno per la salute'' ... (sbircialanotizia)

Emiliano Magni è morto nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio in un incidente stradale a Casalmorano (Cremona): viaggiava in sella alla sua moto lungo la ... (fanpage)

Chi è Emiliano Bigica, il nuovo allenatore del Sassuolo: La situazione è estremamente complicata, arrivano i provvedimenti: il Sassuolo cambia guida tecnica per non rischiare di retrocedere. La sconfitta contro l`Empoli ha.calciomercato

Terzo mandato, 4 vittime illustri: Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano: Sono nomi di tutto rispetto ai quali sarà difficile dare un nuovo incarico. Chi sono Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Vuol dire Veneto, Emilia Romagna, Campania e ...blitzquotidiano

Alessio Dionisi esonerato dal Sassuolo: chi è il nuovo allenatore: Il Sassuolo, quartultimo in classifica, non vince da sei partite. Il club può optare per la soluzione interna Bigica, allenatore della Primavera, piacciono anche Grosso e Gattuso ...corriere