Aperti a ogni analisi | Piantedosi | la replica alle parole di Mattarella sulle manganellate

Cortei, Piantedosi: “Regole non sono cambiate, valuteremo eccessi”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo l'intervento di Sergio, che lo chiamava direttamente in causa, ladi Matteo. Sullo sfondo, gli scontri di Pisa e Firenze e il montio del Quirinale sull'uso dei manganelli. "Siamo, anche autocritica, allorquando anche una sola manifestazione tra le migliaia ci ponesse il problema di verificare se tutto è andato per il verso giusto". Così il ministro dell'Interno in un'intervista al Corriere della Serapolemiche per leai manifestanti ai cortei pro Palestina a Pisa e Firenze. "Vedere quelle immagini ha contrariato e amareggiato anche me", ha detto il capo del Viminale a proposito dell'intervento del Capo dello Stato, "condivido le suecome le condividono ...

Piantedosi sugli scontri di Pisa: "Mai cambiate le regole, valuteremo gli eccessi": Nota di Mattarella sulle cariche contro i manifestanti pro-Palestina: "L'autorevolezza della polizia non si misura sui manganelli, usarli sui giovani è un fallimento" ...agi

On the road in Marocco fino al deserto del Sahara: Considerare Marrakech un punto di partenza, anziché un punto d'arrivo, è il primo passo per scoprire un altro Marocco. Un Marocco che vada oltre i quasi due milioni di arrivi che fanno della sua città ...vanityfair

Come usare un quad di ombretti, la regola semplice di Benjamin Puckey, celebrity make-up artist: Benjamin Puckey, make-up artist di base a New York che cura i look di star come Suki Waterhouse e Emma Roberts, mi ha indicato la via per non avere più timore di usare gli ombretti per creare make-up ...vanityfair