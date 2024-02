Venduta la casa di Marco Panella | ecco i dettagli

Venduta la storica dimora romana di Marco Pannella

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024) A distanza di quasi otto anni dalla sua morte è stataladidi Roma. Si tratta di un luogo chiave per la politica. Era il 19 maggio 2016 quando veniva data la morte di, il leader dei Radicali che negli ultimi anni ha vissuto la sua attività politica nella suadi via della Panetteria a Roma. Appartamento che ha visto la presenza di diversi amici e leader politici come Matteo Renzi, Silvio Bertinotti e Fausto Bertinotti. E’ stataladia Roma – Cityrumors.it – foto AnsaLain passato è stata molto spessa immortalata nelle foto., infatti, ha incontrato in questo luogo diversi politici ...