’Rileggere la storia’ | incontro con Cazzola oggi ai Marinati

Democrazia cristiana, una storia da rileggere – Chiesa di Milano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024)alle 10, alla Manifattura deidi Comacchio, si terrà il secondodel ciclo ‘Rileggere la storia per capire la città’ organizzato dall’associazione La Città Invisibile. Ospite come relatore sarà lo storico Franco, già professore dell’Università di Bologna e curatore anche dei volumi di storia contemporanea di Comacchio. "Insieme a lui – spiega la presidente dell’associazione La Città Invisibile, Fiorella Shane Arveda – entreremo nel vivo di questo primo blocco di incontri rileggendo la storia per capire la città".