**Quirinale: Paola Maria Tricomi, la battaglia per garantire il diritto allo studio ai disabili**

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) –, 32 anni, fin dall?inizio del suo percorso universitario, confrontandosi con i responsabili delle università, si è impegnata con determinazione per poteralle persone con disabilità il, abbattendo i vari impedimenti ed ostacoli. Per lei la nomina a Cavaliere. L'articolo CalcioWeb.

I "30 eroi quotidiani" insigniti da Mattarella con l'onorificenza al Merito della Repubblica: Paola Maria Tricomi, 32 anni, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana: “Per la sua determinazione nel voler abbattere gli impedimenti e gli ostacoli in modo che sia garantito il ... ilgiornale

Quirinale: da Mattia, che salvò la bambina precipitata dal balcone, alla cooperativa per disabili. Ecco i 30 eroi del quotidiano insigniti da Mattarella: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

Morta Maria Venturi, la scrittrice e giornalista che ha diretto anche Novella 2000: aveva 90 anni: È scomparsa all'età di 90 anni la sceneggiatrice, scrittrice e giornalista di origini veneziane Maria Venturi: ha diretto tra iil 1979 e il 1986 i due ... fanpage