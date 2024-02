Milan Primavera | Abate | “Quest’anno è successo qualcosa di speciale”

Milan Primavera, Abate: “Orgoglioso di tutti, Simic ha giocato con qualità”

Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera , ha parlato al termine del derby pareggiato in casa con l'Inter (pianetamilan)

Milan Primavera, Abate: "Non vinciamo un derby dal 2018. C'è amaro in bocca ma vogliamo le prime posizioni": Derby di Milano finito in pareggio al termine di una gara molto combattuta. A commentare l'1-1 ottenuto questo pomeriggio contro i cugini dell'Inter di pari età ...fcinternews

Simic e il messaggio a Pioli: “Mi tengo sempre sveglio e pronto…”: Oggi il Milan Primavera ha pareggiato 1-1 contro l'Inter, nel Derby valido per la 23esima giornata di campionato. Il gol dei rossoneri è stato firmato da Camarda. Dopo il match, Jan-Carlo Simicha ...ilmilanista

IL COMMENTO - Costacurta: "Champions City favorito, Inter vicina al Real Madrid": Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, l'ex difensore del Milan e della nazionale Alessandro Costacurta, ora opinionista per Sky, ha parlato della attuale Champions League e delle sue favorite, ...napolimagazine