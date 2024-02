Italia Uno | parte Drive Up | i temi trattati nelle varie puntate

Su Italia 1 la maratona di Harry Potter si chiude con i Doni della Morte - Parte 2

(Di sabato 24 febbraio 2024) Da sabato 9 marzo, su1 dalle 13.50, al via la nuova edizione di “Up”, il magazine interamente dedicato al mondo dei motori ideato dalla redazione di Sportmediaset. In ogni puntata, insieme ai volti storici del programma, Ringo e Alessia Ventura, due new entry entreranno nella squadra di ‘Up’: i piloti Luca Filippi e Alessandra Neri, che testeranno e guideranno potentissime nuove supercar e auto da sogno. E ancora, approfondimento sui modelli più recenti, anticipazioni sulle novità più interessanti e sulle tecnologie d’avanguardia. Un racconto, quello della prova dell’auto, che si sviluppa curva dopo curva all’interno dei paesaggi più spettacolari in giro per il mondo. LEGGI ANCHE: Giselda Torresan indica il suo preferito al Grande Fratello Inoltre, all’interno di ogni episodio tre rubriche imperdibili: Mi ritorni ...

Come si colloca l’Italia all’interno della cornice europea? Quali le prospettive in vista dell’appuntamento elettorale di giugno? Sono queste le domande al ... (ilgiornaleditalia)

leggi le altre "Cose": La metropolitana 1 in quella zona diventa una ferrovia extra-urbana ... e allargare le zone di caos per uscire dalle secche in cui si trova… la questione italiana in questo quadro… Di questo complesso ... agenziaradicale

Equinix: "Italia strategica, nuovi investimenti per un centinaio di mln"-2-: Uno dei grandi vantaggi e' che il cavo sottomarino naviga in ... Il cavo sottomarino e' molto costoso, ma molto sicuro. D: In Italia puntate molto sull'hub di Genova, entro quanto potrebbe concorrere ... borsaitaliana

Stasera in tv, film e programmi di sabato 24 febbraio: C’è posta per te e Tale e quale Sanremo: I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. In altre parole (La7) Cattivissimo me (Italia 1) ... corriere