Il cuore grande dei lettori: "Grazie per questo aiuto. Inizieremo i lavori all'impianto antincendio"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un gesto concreto di solidarietà che si è reso possibileall’impegno messo da La Nazione e dai suoi, che in questi mesi hanno seguito con apprensione le sorti delle imprese e delle famiglie duramente colpite dai danni dell’alluvione dello scorso 2 novembre. Si è svolta ieri, nella sede fiorentina del giornale, la cermonia di consegna della raccolta fondi per i territori colpiti dai danni del maltempo. Un primo significativo impegno verso le nostre comnità. Esprime gratitudine verso La Nazione la dottoressa Giovanna Cobuzzi (nella foto), amministratrice del Condominio Croce Rossa che riunisce 25 aziende della zona industriale di Montale duramente colpita dall’alluvione in seguito alla rottura dell’argine del torrente Agna del 2 novembre scorso. "Le aziende del condominio hanno molto gradito il contributo de La Nazione - dice Cobuzzi – ...