**Europee: Renzi, ‘noi su lista ci siamo ma non accettiamo lezioni da nessuno’**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Quello a cui noi non ci presteremo mai è dare una presunta giustificazione etica a chi non vuole stare con noi per questioni personali. Fate quello che volete, noi ci saremo, ma nonda". Così Matteoalla convention 'Stati uniti d'Europa' che nel suo intervento aveva parla do "di atteggiamenti giustizialisti e paragrillini", riferendosi a Carlo Calenda e Azione. "Io ed Emma Bonino non abbiamo mai avuto grandi rapporti, ma penso una cosa di Emma Bonino e della vostra esperienza: credo che Emma si debba candidare. Penso che sia molto serio da parte nostra fare un ragionamento su questo tema". Aggiunge: "Il prossimo Parlamento europeo e la prossima commissione europea saranno decisivi per capire se l'Europa avrà' un futuro. Io penso che ...