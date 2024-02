L’Italia? Non fa più figli: chi non ne vuole e chi non può averne

Chi sono i figli di Raoul Bova, Alessandro Leon, Francesco, Luna e Alma (Di sabato 24 febbraio 2024) Raul Bova è padre di quattro figli: Alessandro Leon e Francesco, nati nel 2000 e nel 2001 dalla veterinaria Chiara Giordano, sua moglie per 13 anni e Luna e Alma, nate nel 2015 e 2018 con la sua attuale compagna Rocio Muñoz Morales. In un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, programma in onda su canale 5, l’attore si è aperto raccontando il rapporto con la sua famiglia e i suoi figli. Alessandro Leon Bova è nato il 29 gennaio 2000, attualmente frequenta la Rainbow Academy a Roma (specializzata in corsi di animazione 3D, effetti visivi, videogames e architettura 3D) e nel 2022 ha conseguito una laurea allo IED, con una specializzazione in illustrazione digitale. In quell’occasione ... Leggi tutta la notizia su cinemaserietv (Di sabato 24 febbraio 2024) Raulè padre di quattro, nati nel 2000 e nel 2001 dalla veterinaria Chiara Giordano, sua moglie per 13 anni e, nate nel 2015 e 2018 con la sua attuale compagna Rocio Muñoz Morales. In un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, programma in onda su canale 5, l’attore si è aperto raccontando il rapporto con la sua famiglia e i suoiè nato il 29 gennaio 2000, attualmente frequenta la Rainbow Academy a Roma (specializzata in corsi di animazione 3D, effetti visivi, videogames e architettura 3D) e nel 2022 ha conseguito una laurea allo IED, con una specializzazione in illustrazione digitale. In quell’occasione ...

