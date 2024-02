Al via la “maratona più dura del mondo” | solo in 19 ce l’hanno fatta

Valencia Marathon, i più forti italiani al via. Attacco al record italiano di Sofiia Yaremchuk

(Di sabato 24 febbraio 2024) Inizia la corsa più assurda del pianeta: tra i paesaggi mozzafiato e un freddo glaciale, i corridori proveranno ad arrivare alla fine È lapiùdele in pochissimi nella storia sono riusciti a completarla. Si tratta della 6633 Arctic Ultra: Yukon Edition. Non è semplicemente una gara, è molto di più: una sorta di avventura, di esperienza, una spedizione che finisce solamente nel momento in cui si raggiunge il circolo polare artico dopo aver attraversato alcuni dei paesaggi più estremi e belli del pianeta. Infatti,nte la corsa, si passa attraverso il Tombstone National Park e i siti dei Monti Ogilvie. L’intera distanza copre oltre 12.000 piedi di altitudine da attraversare in qualsiasi condizione meteorologica: c’è un freddo impressionante, a volte addirittura ai -50 gradi Celsius. Corridori ...

Terre di Siena Ultramarathon. Mille atleti in Piazza del Campo: La città del Palio, domani, diventerà la capitale del podismo con la nona edizione delll’iniziativa. Spazio anche a chi ama andare lento con due passeggiate: la prima di 13 km e la seconda di 5. lanazione

Maratona, Aouani prova a riprendersi il record italiano: l’azzurro in gara ad Osaka: Al via anche gli etiopi Adeledelew Mamo (2h05:12 ... 1h01:32. Il panorama italiano della maratona è in fermento sulla strada verso le Olimpiadi di Parigi, con la 42,195 km maschile in programma sabato ... sportfair

Oltre mille persone gareggeranno al Terre di Siena Ultramarathon: MARATHON VILLAGE E TUTTE LE INFORMAZIONI PER GLI ISCRITTI – Il Palazzo del Rettorato dell’Università di Siena, in via Banchi di Sotto 55, ospiterà il Marathon Village, dove sarà possibile ritirare ... gonews