Vademecum delle scarpe da sposo per non sbagliare proprio mai

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quando si parla di occasioni formali, come nel caso di un matrimonio, le regole da seguire sono piuttosto stringenti, perciò la sceltamiglioridapuò essere affidata alla tradizione, oppure può essere guidata da un totale stravolgimento di esse. Anche le celebrity possono offrire un valido aiuto fornendo ispirazione per orientarsi tra i modelli a disposizione, nel tentativo di ricreare i look visti sui tappeti rossi o quelli sfoggiatiin occasione di un matrimonio. Tra questi quelli “royal” sono sicuramente le più valide fonti da cui attingere. Le migliorida, rigorose come quelle dei reali Il grande classico, quello con il quale non si può, è rappresentato dalle Oxford, stringate che si ...