The Gentlemen: l'universo di Guy Ritchie si espande nel trailer della nuova serie Netflix

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lala portatastoria già vista nell'omonimo film con Matthew McConaughey Dopo il teaser di qualche settimana fa,ha diffuso in streaming ilufficiale di Thetelevisiva tratta dall'omonimo film di Guy, che qui torna in veste di regista e produttore, che vede protagonista Theo James. Unin espansione Thesi svolge nello stessodel film didel 2019 che aveva per protagonista Matthew McConaughey (qui la nostra recensione), e introduce unadi nuovi attori. Al centrosequel c'è Eddie Horniman (Theo James), il Duca di Halstead che ...

Scopriamo insieme il primo trailer e tutto ciò che sappiamo sulla serie tv crime The Gentlemen , con protagonista Theo James Grandi novità su Netflix per ...

The Gentlemen , serie televisiva creata da Guy Ritchie , spin-off del suo film del 2019, è tra le novità annunciate da Netflix per il 2024. La piattaforma di ... (optimagazine)

